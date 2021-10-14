«الوزراء» يكشف حقائق وأرقام عن «الغابات».. نسبتها 30.8% من اليابسة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا معلوماتيا بعنوان «حالة الغابات والأخشاب عالميا.. حقائق وأرقام»، استعرض خلاله حالة الغابات في مصر وحول العالم، والتجارة العالمية للأخشاب ومصنوعاتها، ووضع الغابات الشجرية في مصر.

أكثر من نصف غابات العالم في 5 بلدن فقط

وأشار التقرير إلى أنّه وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة 2020، تبلغ المساحة الإجمالية للغابات 4.06 مليارات هكتار، بما يعادل 0.5 هكتار للشخص الواحد، وتغطي الغابات حاليا نسبة 30.8% من مساحة اليابسة في العالم، لكن الغابات ليست موزعة بالتساوي حول العالم، حيث يوجد أكثر من نصف غابات العالم في 5 بلدن فقط هي الاتحاد الروسي، والبرازيل، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين.

ثلثا الغابات أي 66% تقع في 10 بلدان بالاتحاد الروسي

وأوضح التقرير، أنّ ثلثي الغابات أي 66% تقع في 10 بلدان بالاتحاد الروسي: البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، أستراليا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إندونيسيا، بيرو، والهند، كما شهدت الخسارة الصافية من الغابات تراجعًا ملحوظًا منذ العام 1990، غير أنّ إزالة الغابات وتدهورها لا تزال تحدث بمعدلات مقلقة، ما يؤدي إلى خسارة فادحة في التنوع البيولوجي.

أفريقيا سجلت أعلى خسارة صافية للغابات بين 2010 و2020

وبحسب التقرير، في الفترة 2010- 2020، سجلت أفريقيا أعلى خسارة صافية للغابات، إذ بلغت الخسارة 3.94 ملايين هكتار سنويًّا، تليها أمريكا الجنوبية التي سجلت خسارة صافية بنحو 2.60 مليون هكتار سنويًّا، ومنذ عام 1900، زاد معدَّل الخسارة الصافية في أفريقيا، بينما انخفضت هذه الخسارة بشكل كبير في أمريكا الجنوبية، حيث وصلت لأقل من النصف منذ عام 2010 مقارنة بالعقود السابقة.

وبلغ إجمالي الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها 134.4 مليار دولار أمريكي عام 2020، بانخفاض بلغ 0.4% مقارنة بعام 2019 الذي بلغ نحو 135.0 مليار دولار أمريكي، كما بلغ إجمالي الواردات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها نحو 137.6 مليار دولار أمريكي عام 2020، بانخفاض بلغ 3.9% مقارنة بعام 2019 الذي بلغ نحو 143.2 مليار دولار أمريكي.

وتعد الصين كبرى الدول المصدرة للأخشاب في العالم، حيث بلغ إجمالي الصادرات الصينية من الأخشاب ومصنوعاتها للعالم عام 2020 نحو 13.5 مليار دولار، تليها دولة كندا بنحو 13.4 مليار دولار أمريكي، وتستحوذ الصين وكندا على نحو 10.0% لكل منهما من إجمالي الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها عام 2020، بينما تستحوذ ألمانيا على 7.4% من إجمالي صادرات العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية كبرى الدول المستوردة للأخشاب في العالم عام 2020؛ حيث بلغ إجمالي وارداتها من الأخشاب عام 2020 نحو 22.6 مليار دولار أمريكي، تليها الصين بنحو 20.2 مليار دولار، وبلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي الواردات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها عام 2020 نحو 16.4%، بينما تستحوذ الصين على 14.7% من إجمالي واردات العالم من الأخشاب ومصنوعاتها.

أسوان استحوذت على أكبر المساحات المزروعة بالغابات في مصر بنحو 2185 فدانًا

وفي مصر، أشار التقرير إلى أنّ محافظة أسوان استحوذت على أكبر المساحات المزروعة بالغابات على مستوى الجمهورية بنحو 2185 فدانًا؛ حيث شكلت مساحة غابة «بلانة» وحدها نحو 1235 فدانًا، تلتها محافظة سوهاج بنحو 2000 فدان، ثم محافظة الأقصر، حيث شكلت مساحة الغابات المزروعة نحو 1700 فدان، والجدير بالذكر أن إجمالي المساحة الجاري العمل عليها لتحويلها إلى غابات في محافظات الجمهورية قد بلغت حوالي 17 ألف فدان مقسمة على عدد 27 غابة في 8 محافظات؛ واستحوذت محافظة قنا وحدها على 10 غابات منها، تلتها محافظة سوهاج وأسيوط بنحو 6 و4 غابات لكل منهما على التوالي.

وتستحوذ غابة سرابيوم في محافظة الإسماعيلية على مساحة 500 فدان، يزرع بها 9 أنواع من الأشجار، تمثل شجرة الكافور النسبة الكبرى منها بمساحة بلغت نحو 90 فدانًا وبنسبة 18% من إجمالي المساحة المزروعة، تليها في الأهمية شجرة الكايا وشجرة الكازورينا بمساحة 70 فدانًا لكل منهما وبنسبة 14% من إجمالي المساحة المزروعة.

وكانت مساحات زراعة الأشجار الزيتية بغابة سرابيوم والتي تتمثل في الجوجوبا والجاتروفا على نحو 30 25 فدانًا لكل منهما على التوالي بما يمثل 6% و5% لكل منهما على التوالي من إجمالي مساحة غابة سرابيوم.