البنك الزراعي: 110 مليون جنيه لتمويل إحلال 606 سيارة نصف نقل بميكروباص

مول البنك الزراعي المصري عمليات إحلال 606 سيارة نصف نقل «كبوت» واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بإجمالي تمويلات نحو 110.098 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، كما قام البنك بتمويل مشروع إحلال التوك توك بسيارات ميني فان في محافظة شمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لدعم مبادرة إحلال السيارات نصف النقل «الكبوت» التي تعمل في نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظات وتوفير خدمة نقل آمنه ومميزة للمواطنين بما يحسن من جودة الحياة في القرى ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيقاً لهدف مهم من أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري.

تمويل عمليات إحلال السيارات بقروض ميسرة

ويقوم البنك الزراعي المصري خلال هذا المشروع الحضاري بتمويل عمليات إحلال السيارات بقروض ميسرة وتسهيلات كثيرة غير مسبوقة بهدف دعم أصحاب وسائقي سيارات النصف نقل ومساعدتهم على شراء السيارات الميكروباص الجديدة للوفاء بالتزاماتهم بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات، كما يسهم في زيادة دخلهم علاوة على مساعدتهم للالتزام بقرارات المحافظين وإدارات المرور بمنع تسيير سيارات الكبوت، وإلغاء الاعتماد عليها كوسيلة مواصلات لنقل الركاب بين القرى والمدن حرصا على توفير الراحة والأمان للركاب إضافة للبعد البيئي للمبادرة خاصة أن هذه السيارات تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي وبنزين» بما يسهم في تحسين وحماية البيئة من خلال إتاحة سيارات تستخدم مصادر نظيفة واقتصادية للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي تماشياً مع توجهات الدولة.

حزمة من الحوافز لدعم وتشجيع السائقين وأصحاب السيارات

ويوفر البنك الزراعي المصري حزمة من الحوافز لدعم وتشجيع السائقين وأصحاب السيارات للاستفادة من المبادرة وفقاً لبروتوكول التعاون الذي يوقعه البنك مع كل محافظة، ومن بين هذه المكافآت قيام البنك بتخفيض قيمة الدفعة المقدمة للسيارة إلى 15% بدلاً من 25% بفائدة سنوية بسيطة، على أن يسدد باقي المبلغ بالتقسيط على مدد زمنية تتراوح بين 5 و8 سنوات، كما يمنح البنك فترة سماح تصل لثلاثة أشهر قبل سداد أول قسط، ويشمل القسط الشهرى التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق خلال فترة سداد الأقساط، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح المستفيدين قسائم مجانية لتمويل السيارة بالوقود، والإعفاء من دفع رسوم المواقف لمدة عام.

محافظة سوهاج

وخلال الشهور الثلاثة الماضية نظم البنك الزراعي المصري عددا من الاحتفاليات لتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة، آخرها الاحتفالية التي نظمها البنك بالتعاون مع محافظة سوهاج لتسليم السيارات الجديدة في محيط ديوان المحافظة بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة علاوة على نائبي رئيس البنك الزراعي ورؤساء القطاعات.

محافظة قنا

وفي محافظة قنا قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية بالبرلمان، بتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات في احتفالية كبرى بمحيط القاعة الزجاجية التابعة لديوان عام المحافظة بكورنيش النيل، وتعد هذه هي الدفعة الثالثة التي يقوم محافظ قنا بتوزيعها على المستفيدين من المبادرة التي يمولها البنك الزراعي المصري.

محافظة الأقصر

أما في محافظة الأقصر فقد قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتسليم سيارات الميكروباص الجديدة الممولة من البنك الزراعي المصري في قرى مركزي أرمنت وإسنا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، كدفعة أولى من بين 500 سيارة نصف نقل «كبوت» تستهدف المحافظة بالتعاون مع البنك استبدالها بسيارات حديثة وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الطرفين.

محافظة أسوان

وفي محافظة أسوان، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بتسليم السيارات الجديدة للسائقين المستفيدين من المبادرة بحضور قيادات البنك الزراعي المصري وعدد من أسر السائقين.

محافظ شمال سيناء

ومن أقصى الجنوب لأقصى شرق مصر، قام اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتسليم عدد من سيارات «المينى فان» للشباب بمدينة بئر العبد تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع البنك الزراعي المصري لإحلال التوك توك بسيارات «ميني فان 7 راكب» بهدف تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.