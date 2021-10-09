وزير الزراعة ومحافظ الغربية يفتتحان فرعي البنك الزراعي بسمنود (صور)

افتتح المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، فرعي البنك الزراعي المصري بنطاق قرية أبو صير ومركز سمنود.

وزير الزراعة بالغربية يفتتح مشروعات البنك الزراعي بقرى سمنود

جاء ذلك في إطار جولات وزير الزراعة الميدانية لتفقد مشروعات الجارية بمجمع الخدمات الزراعية، ومشروع الري المطور بنطاق قرى مراكز وسمنود وزفتى والسنطة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الزراعة افتتاح فرع البنك الزراعي بمركز ومدينة سمنود، فضلا عن افتتاح فرع البنك الزراعي بقرية أبوصير، وتفقد مشروع الري المطور بقرية شبراقاص بمركز السنطة، كما يباشر متابعة سير العمل بمجمع الخدمات بنطاق الإدارة الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى.

ندوات ومؤتمرات للتوعية بمنظومة الري الحديث

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على تنفيذ مبادرات توعية من خلال تدشين ندوات ومؤتمرات تعريفيه بخطة الدولة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الري الحديث المطور، حسب نظم العالمية لضمان رفع الجوده وتوعية كافة المشاركين في المنظومة الزراعية .

ويشارك في تلك الجولة الميدانية كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري، والدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقيادات التنفيذية والشعبية.