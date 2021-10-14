وزير العدل: لن يسمح بدخول المحاكم دون شهادة تطعيم كورونا

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عدم السماح لأي شخص بدخول المحاكم دون الحصول على شهادة بالحصول على تطعيم لقاح كورونا أو تحليل pcr، للحد من انتشار كورونا وإلزام المتوافدين على المحاكم بارتداء الكمامات .

جاء ذلك خلال افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل، أعمال تطوير محكمة طوخ الجزئية وإنشاء مكتب للشهر العقاري .

لمشاهدة البث :

<" href=" ">iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElWatanNews%2Fvideos%2F623130405405333%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

«مروان» يناشد المواطنين بالحفاظ علي المظهر الحضاري الجديد لمحكمة طوخ

وناشد الوزير، المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم: «أرجوكم لا تسمحوا بالرجوع للوراء»، مشيرا إلى أن التطوير في المحاكم جزء من نهضة التطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحاكم جزء لا يتجزأ منها.

وأضاف «مروان»، أن التطوير لا يشمل المباني فقط وإنما استخدام الوسائل التكنولوجية في إجراءات التقاضي ومنها امكانية رفع الدعاوي القضائية عن بُعد.

وزير العدل: تطوير محكمة طوخ لأول مرة منذ 60 عاما

وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تطوير محكمة طوخ الجزئية التي يتم افتتاحها اليوم، جرى بعد مرور 60 عاما لم تر خلالها أي نوع من أنواع التطوير .

محافظ القليوبية : تطوير محكمة طوخ في إطار رؤية الرئيس

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ان تطوير محكمة طوخ يأتي ضمن خطط تطوير المحاكم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العدالة في مصر من أجل تحقيق وتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتوسع في مكاتب الشهر العقاري.