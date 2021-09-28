الجيش اللبناني يوقف 4 أشخاص في قضية شاحنة نترات الأمونيوم

قال الجيش اللبناني، اليوم، إنه تم توقيف 4 أشخاص على خلفية ضبط شاحنة محملة بأطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، في منتصف الشهر الحالي،.

وأشارت قيادة الجيش في بيان لها، إلى إن مديرية الاستخبارات التابعة لها أوقفت 9 أشخاص اشتبه بتورطهم في القضية أبرزهم مالك الشاحنة وسائقها.

الشحنة اشتراها لبناني ونقلها سوريان

وأفاد بيان الجيش اللبناني، أن مالك الشاحنة الذي يدعى سعد الله الصلح، اشترى خلال شهر مارس الماضي كمية من نترات الأمونيوم من مواطن لبناني، فيما قام شخصان سوريان بنقل تلك المواد.

ولفت بيان الجيش إلى توقيف الأشخاص الأربعة وإحالتهم إلى القضاء المختص بتهمة بيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما جرى إخلاء سبيل الأشخاص الخمسة الآخرين.

وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، ضبط 20 طنًا من مادة نترات الأمونيوم كانت على متن شاحنة في منطقة البقاع شرقي البلاد.

وقف التحقيق للمرة الثانية في انفجار المرفأ

واليوم، قررت السلطات اللبنانية وقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية بعد تشكيك وزير سابق مطلوب للشهادة في حياد القاضي.

وفي 4 أغسطس2020، تسببت أطنان من نترات الامونيوم في انفجار ضخم بمرفأ بيروت، أسفر عن مصرع 218 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.

ووقع انفجار بيروت في أحد عنابر المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وبحسب تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، فإن كمية المادة التي انفجرت تم تقديرها حوالي 500 طن فقط بأنها أقل بكثير من الكمية الأصلية المعلن عنها، ما أثار تساؤلات عن اختفاء حوالي 2200 طن من هذه المادة شديدة الانفجار.