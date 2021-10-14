هل يرتفع سعر الأرز على البطاقات التموينية؟.. «الشعبة» تجيب

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن سعر الأرز حاليًا هو السعر العادل للفلاح والمستهلك، متابعًا أن هناك استقرار في سعر طن الأرز في السوق المحلي لدى المضارب والقطاع الخاص.

أسباب ارتفاع سعر الأزر

وأرجع أسباب ارتفاع الأرز تجزئة، إلى أن ثقافة التخزين لدى المصريين هو السبب وراء ارتفاع الأسعار ومضاربات التجار لتعظيم أرباحهم، مشيرًا إلى أن السوق المحلى لا يعاني من مشكلة في محصول الأرز والكميات المخزنة تكفي حتى شهر 8 لعام 2022.

لجنة الأرز: لا زيادة في أسعار الأرز التمويني

واستبعد ارتفاع الأرز التمويني المطروح لدى البطاقات التموينية، مؤكدًا على جاهزية المضارب بتوريد الأرز بأسعار مناسبة وبدون أي زيادة.

وشدد على أن تخزين الأرز لن يفيد، وذلك لأنه سيصدر قرار أن الأرز خارج مضارب القطاع العام أو الخاص يتم توريده فورًا لصالح القطاع العام أو الخاص.

شعبة الحاصلات تستبعد عودة أسعار الأرز العام الماضي

ومن جهته استبعد عزت عوض رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، عودة أسعار الأرز إلى ما كانت عليه منذ عامين خلال الفترة القادمة.

وفى سياق متصل ارجع ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلى بسبب ارتفاع أسعار الأرز المستورد عالميًا وارتفاع أسعار الشحن وتراجع كميات المخزون الأرز المستورد «الصيني، والهندي» الذي تم استيراده بكميات كبيرة.

أسعار الأرز

جدير بالذكر أن أسعار الأرز في الأسواق الأزر رفيع الحبة يباع بسعر 4100، والعريض يباع بسعر من7 إلى 8 آلاف جنيه، والأبيض يباع الطن بسعر 6500 جنيه، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 9.5 إلى 10جنيهات للكيلو.

ويشار إلى أن متوسط أنتاج فدان للأرز الشعير يصل لـ 4 أطنان، وتقدر المساحة المسموح بزراعتها هذا الموسم من الأرز بمليون و74 ألف فدان، أي ما تنتجه مصر ما يزيد عن 4 ملايين طن أرز شعير بما يكفي الاستهلاك المحلي الذي لا يزيد عن 3.2 مليون طن سنويا من الأرز الأبيض مليون.