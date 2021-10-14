انتصار: «البطولة المطلقة متهمنيش.. ومش أي حد يعمل كوميدي»

قالت الفنانة انتصار، إنها لا تختار الأدوار التي تجسدها في مسيرتها الفنية، موضحةً: «الأدوار هي اللي بتختارني، ولما تؤدي كويس بتلاقي الأدوار الكويسة هي اللي بتناديك، لأن شغلك هو اللي بيناديلك الأدوار التانية».

أهتم بتأثير الأدوار

وأضافت انتصار خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنها لا تهتم بالبطولة المطلقة بقدر اهتمامها بتأثير أدوارها التي تقدمها مع الجمهور: «البطولة المطلقة والأسامي فين من الأفيش وصورة مين أكبر وصورة مين أصغر كلها حاجات لا تعنيني وصراعات واهية تضيع الوقت، لأن اللي باقي هو تأثير الدور مع الناس».

وتابعت، أن مشوارها الفني بدأ منذ أن كانت في عامها الأول بالجامعة: «صحابي لاقوني مكسرة الدنيا في إسكندرية لأني كنت عاملة إذاعة سكندريات العالم في القلعة وكنت اجتماعية، وحد قالي روحي مثلي، وسافرت القاهرة بحثا عن عمل».

بطلت أهزر على الفاضية والمليانة ورسيت شوية

ولفتت، إلى أنها أصبحت أكثر نضجا ولم تعد تكثر من مزاحها رغم ميلها إلى تقديم الأدوار الكوميدية في الفترة الأخيرة: «بطلت أهزر على الفاضية والمليانة ورسيت شوية»، مشيرةً إلى أنها بدأت أعمالها الكوميدية بفيلم اللبيس، كما قدمت أكثر من مسرحية كوميدية على مسارح الدولة: «مش أي حد يعمل كوميدي، لأن الأداء الكوميدي صعب ومش أي حد يتقاله اضحك واستظرف».

وأشارت، إلى أن فيلم المقامر من إخراج محمد قاسم كان أول عمل فني شاركت فيه، لافتةً إلى أنها تعاونت مع المخرج رأفت الميهي، حيث قدمت معه أفلام قليل من الحب كثير من العنف، تفاحة، وست الستات.