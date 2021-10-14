القبض على 3 متهمين باختطاف شخص بسبب خلافات مالية بينهم في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة خطف مواطن، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة التجمع، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بسرقة مبلغ مالي وتوقيع إيصالات أمانة

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص ونجله «مورد زجاج»، قرر الأخير بأنه أثناء مقابلته لفني تركيب زجاج مقيم في العبور بمحافظة القليوبية، لحل خلافات مالية بينهما، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصين، «غير معلومين لديه»، قاما باصطحابه إلى مخزن بمدينة العبور، والاستيلاء منه على مبلغ مالي و2 هاتف محمول، وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة، بينما أكد والده تلقيه اتصالا هاتفيا من المشكو في حقه أخبره خلاله بالحضور إلى أحد المقاهي، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله، إلا أن نجله تمكن من الهرب.

ضبط المتهمين والمسروقات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط 5 إيصالات أمانة بتوقيع المجني عليه وهاتفي محمول.

وأضافوا بأن المبلغ المالي المستولى عليه، قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.