بسبب المخدرات .. قسم مدينة نصر يكشف تفاصيل أختطاف شخص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام (أحد الأشخاص) بالإستغاثة والقفز من الصندوق الخلفى الخاص بسيارة نصف نقل.. على الفور تمكنت القوة من ضبط (أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات") وذلك حال إستقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم بقيام باقى المتهمين بإختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا بإحتجازه بالصندوق الخلفى الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة، وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بقيامهم بتسليم المذكور مبلغ مالى (12 ألف جنيه) نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك، ورفض إعادة المبلغ المالى مما أثار حفيظتهم، فخططوا لإختطافه وإحتجازه داخل السيارة المشار إليها لإجباره على رد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.