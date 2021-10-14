وصول مقتنيات معرض «ملوك الشمس» لمصر بعد انتهاء عرضها بالعاصمة التشيكية

وصل مقتنيات معرض «ملوك الشمس»، منذ قليل، والذي أقيم بالمتحف الوطني بالعاصمة التشيكية براغ في الفترة من 30 أغسطس 2020 حتي 30 سبتمبر 2021.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض شهد نجاحًا باهرًا وإقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من دولة التشيك أو من الدول المجاورة لها، حيث تخطي عدد الزائرين النصف مليون زائر خلال فترة المعرض.

وأضاف وزيري، أنه تم تمديد المعرض فترتين متتاليتين بناء على طلب الجانب التشيكي بسبب الإقبال الكبير عليه، حيث كان من المقرر انتهائه في يناير 2021، وتم تمديده لينتهي في يونيو ثم تم مده إلى فترة أخرى لينتهي في سبتمبر 2021.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المعرض أدى إلى زيادة عدد السائحين الوافدين من التشيك إلى مصر خلال الفترة الماضية.

90 قطعة أثرية

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس هو أول معرض للآثار المصرية القديمة يقام في جمهورية التشيك، وقد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي السيد أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك، في شهر أغسطس 2020، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية.

وقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية العريقة مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة، كما ضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية.

ومن بين تلك القطع الآثرية، رأس تمثال للملك «رع-نفر-اف»، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.