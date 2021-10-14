«إعلام القاهرة» تنظم ورشة عمل لتقييم وضع موقعها الإلكتروني

نظمت كلية الإعلام في جامعة القاهرة، أمس، ورشة عمل لتقييم الوضع الراهن لموقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وطرح الرؤى والتصورات الخاصة بتطويره تصميما ومحتوى، وذلك تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية.

تطوير الموقع لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف

وقالت الدكتورة هويدا، إنّ التطوير يأتي استشعارا من الكلية لأهمية الموقع، وفي إطار مشروع الكلية للتأهل للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة، كي يصبح الموقع أكثر تلبية لاحتياجات جمهوره المستهدف، خاصة الطلاب، والموقع الإلكتروني باللغة العربية، والإنجليزية.

«البرماوي» و«صبري» يشاركان في ورشة «إعلام القاهرة»

وأوضحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، المدير التنفيذي لمشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولي، أنّ الورشة تأتي في سلسلة أنشطة خاصة بتطوير الموقع، وحفلت بالأفكار والرؤى والمقترحات التي ستكون أساسا لخطة تطوير الموقع، خاصة ما طرحه الخبراء الذين شاركوا فيها، وهم: خالد البرماوي، خبير المعلومات، جورج صبري، رئيس تحرير المحتوى بمؤسسة سرمدي وأحد أبرز خريجي الكلية.

كما شارك في الورشة بعض أعضاء هيئة التدريس، ومنهم: الدكتورة بسنت مراد، مدير مركز التدريب الإعلامي بالكلية، الدكتورة سارة فوزي، منسق برنامج الإذاعة والتليفزبون بالكلية، محمد وليد، ومحمد خليل، مسؤولا المحتوى بالموقع، المهندسة هبة كريم، والمهندسة دينا، من مركز الحساب العلمي بالجامعة.

التطوير يجعل الموقع أكثر ارتباطا بأهدافه ومتطلبات الطلاب

ورأى الخبراء أنّ الموقع بوضعه الحالي جيد، لكنه مع تنفيذ خطة التطوير سيصبح أكثر ارتباطا بأهدافه ومتطلبات الطلاب، بينما تجري الكلية استطلاعا لرأي الطلاب، بشأن آرائهم ومدى رضاهم عن الموقع واقتراحاتهم لتطويره.