التعليم العالي تنفي تخصيص رابط لكل جامعة لتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا

نفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تخصيص رابط في كل جامعة لتسجيل غياب الطلاب عن المحاضرات، مؤكدين أن الحضور والانصراف للطلاب يكون وفقاً لمواعيد المحاضرات والآليات التي يتم تحديدها من قبل المحاضرين من أعضاء هيئة التدريس، وأشاروا إلى عدم وجود أي مواقع إلكترونية يستخدمها أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة لتسجيل الحضور والغياب اليومي لجميع الفرق، مؤكدين أن الهدف من الحضور اليومي للجامعات هو مشاركة الطلاب خلال العام الدراسي.

حالة وحيدة لتخصيص رابط لتسجيل الغياب

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الوحيدة التي يتم تخصيص رابط في كل جامعة لتسجيل غياب الطلاب تكون أثناء التجميع الكلي للدرجات والبيانات الخاصة بكل طالب لربطها على السيستم الخاص و الملف الخاص بالطالب، مشيرين إلى التزام الجامعات بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تحديد آليات وقواعد الحضور اليومي، وفقاً للجداول المعلنة، لافتين إلى وجود العديد من الفرق الدراسية و النظم التعليمية تستلزم حضور الطلاب في بعض المواد الدراسية.

انتظام الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

وقد انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية منذ اليوم الأول لانطلاقها السبت الماضي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، كما نفت الجامعات الأخبار التي تم تداولها على بعض مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي لتخصيص رابط في كل جامعة لتسجيل غياب الطلاب بالكليات، وأكدت على أن المحاضرات في الجامعات تتم نظامياًُ ووفقاً لجداول دراسية معلنة ومحددة للمناهج والمقررات.