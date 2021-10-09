جامعة القاهرة تستقبل طلابها للعام الجديد بفرق أوركسترا وموسيقى عسكرية (صور)

استقبلت جامعة القاهرة، طلابها في أول أيام الدراسة، بمجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع عدد من كليات الجامعة، حيث تبدأ الفعاليات بعروض موسيقية لأوركسترا الجامعة وموسيقى الشرطة احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يليها تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي رئيس جامعة القاهرة، ثم افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.

إقامة معرض الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب

وأكدت جامعة القاهرة في بيان لها، على أن برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي 2022/2021 يتضمن إقامة معرض الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب فيتمثل النشاط الرياضي في تخصيص ملعب لكرة القدم بساحة كلية التجارة «إنجليزي»، وتنظيم مسابقة «معلومة عامة وجوائز فورية» ومعرض علمي للإلكترونيات وأعمال التراث.

عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي

وأضافت الجامعة، أنه سيتم عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر، وعمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية وورشة فنون تشكيلية.

توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة

وأكدت على أنه سيتم تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة، وبداية لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة وعرض بانوراما مصورة تحت عنوان «من أجل مصر» تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية وتوزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة - توزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال وألعاب تلي ماتش وجوائز فورية.

وأوضحت الجامعة، أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية لتعقيم الطلاب، والعمل على قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول، وكذلك الأمر التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية.