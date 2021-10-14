تحرير 4633 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملات تمكنت خلالها من ضبط 4633 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2104 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و188 مخالفات السير دون تراخيص، و16 مخالفة الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائي، و72 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رسوم سنوية لتركيب الملصق الإلكتروني

وحدد قانون المرور الجديد رسومًا سنوية لتركيب الملصق الإلكتروني تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

كما أنه يُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

أما عن موضوع تركيب الملصق الإلكتروني، فقد تضمنت تعديلات قانون المرور أيضا فرض رسوم على 24 نوع ترخيص وفقا للمادة 51 مكرر، تبدأ بـ60 جنيهًا وتصل إلى 2500 جنيه سنويًا، تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

قائمة أنواع ترخيص السيارات والمركبات

وفيما يلي قائمة أنواع ترخيص السيارات والمركبات التي وردت في تعديلات قانون المرور المنشورة في الجريدة الرسمية مطلع مارس الماضي 2021: «الملاكي بمختلف السعة اللترية، الجمرك، الدراجة النارية، الأتوبيس الخاص، أتوبيس رحلات، أتوبيس عام، أتوبيس سياحة، أتوبيس مدارس، الأجرة والأجرة دراجة نارية توكتوك، النقل بالطن، المقطورة، الحكومة، القطاع العام، المحافظة، معدة ثقيلة، مقطورة زراعية، تجاري، مؤقت، منطقة حرة، هيئة دبلوماسية، ملاكي مميز، جرار زراعي، تحت الطلب، ملحقة».