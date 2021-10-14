«الداخلية»: ضبط 4 مصانع و7 مخازن غير مرخصة 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية من دون ترخيص لإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتي الجيزة والإسماعيلية.

وقالت «الداخلية» في بيان: عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط التالي: 4 مصانع، 7 مخازن، معمل، متجر، 2 محل، ثلاجة عشوائية بدون ترخيص يتم خلالها تعبئة المطهرات والمنظفات، وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في صناعة الأدوات المنزلية وتصنيع حلوى المولد، 3 سيارات، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 5,8 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية، مليون و500 ألف كمامة طبية «منتج نهائي» منسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة «معدة للتداول» - 575 ألف وحدة لمستلزمات طبية متنوعة مختلفة الأنواع ومنسوبة لعدة شركات «معدة للتداول».

عبوات ولواصق بلاستيكية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر

- 31400 عبوة مختلفة الأحجام منتج نهائي لمعطرات جو ومطهرات ومنظفات منزلية مجهولة المصدر معدة للتداول، 12 طن مواد خام منتج نهائي لمخلفات بلاستيكية وعبوات ولواصق بلاستيكية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول.

- 30 طن مواد خام ومنتج نهائى لدهانات وبويات وأحبار مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة «معدة للتداول» - 2طن مواد خام عبارة عن «رولات ورقية وكرتونية وأحبار تستخدم فى تصنيع الأكواب والأطباق الكرتونية».

- 50 ألف قطعة منتج نهائي لأكواب وأطباق ورقية معبأة معدة للتداول، 15 طن منتج نهائي لملح طعام - 167 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية – 54,95 طن مواد غذائية عبارة عن «أسماك، جبن، ألبان، لحوم، عسل» منتهية الصلاحية ومعدة للتداول.

ضبط مخزن تجهيزات غذائية بلا ترخيص

ضبط (صاحب مخزن لتجهيز المأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة – دوبريهات) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (900 كيلو لحوم مفرومة – 250 كيلو دوبريهات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأشارت «الداخلية» إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.