محافظ سوهاج يلتقي أمناء تحالف الأحزاب السياسية لمناقشة عدد من القضايا

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، أمناء تحالف الأحزاب السياسية بسوهاج، اليوم، لمناقشة عددا من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، وذلك في إطار التواصل والنقاش مع كافة فئات المجتمع، بحضور على قاعود رئيس التحالف، وأمناء أحزاب «الجيل الديمقراطي، الناصري، والتجمع، إرادة جيل ، المحافظين».

الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدن وقرى المحافظة

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدن وقرى المحافظة، خاصة في مجالات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجالات «الصحة، والتعليم، والطرق، والقطاع الصناعي».

وعرض أمناء الأحزاب خلال الاجتماع بعض الشكاوى التي تم رصدها في الشارع السوهاجي، بمختلف القطاعات، وعدد من المقترحات لحلها، وأكد محافظ سوهاج دراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت، لافتاً إلى أهمية دور الأحزاب في المشاركة المجتمعية ورصد المشكلات، والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار «الفقي»، إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج، وما تشهده المحافظة في الفترة الحالية من طفرة تنموية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي تضخ من الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 181 قرية المستهدفة من المشروع بمحافظة سوهاج تصل إلى 45 مليار جنيه، حيث لم تصل المحافظة إلى هذا الرقم طوال تاريخها .