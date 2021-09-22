محافظ سوهاج يفتتح معرض «أهلا مدرستي» في حضور نواب البرلمان

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان، معرض «أهلا مدرستي»، بنادي سوهاج الرياضي، اليوم، لتوفير المستلزمات المدرسية لأهالي سوهاج بأسعار مخفضة، بالتعاون بين حزب «مستقبل وطن»، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج.

حضر الافتتاح أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، ووكلاء وزارات التموين، والتضامن الاجتماعي، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

16 عارضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

وتفقد المحافظ ومرافقوه الأجنحة المختلفة بالمعرض الذي يضم 16 عارضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 25%، وأشار «الفقي»، إلى أن المعرض يأتي في إطار العمل على توفير الخدمات للأسرة السوهاجية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض وتسويق منتجاتهم خاصة مع قرب العام الدراسي الجديد .

جدير بالذكر، أن المعارض المدرسية التي يتم تنظمها سنويا بمحافظة سوهاج، تلقى إقبالا من المواطنين، نظرا لوجود تخفيضات على المستلزمات المدرسية تقل عن نظيراتها في الأسواق، وتحرص المحافظة على إقامة تلك المعارض في مختلفة مدن وقري المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير المستلزمات بأسعار في متناول معظم الأسر السوهاجية.