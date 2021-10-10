محافظ سوهاج يعلن قبول 97 طالبًا بمدارس التمريض بعد استبعادهم من الكشوف

علق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على أزمة استبعاد 97 طالبًا بعد قبولهم في الكشوف النهائية بمدارس التمريض بالمحافظة، قائلًا في تصريحات لـ«الوطن» إن وزارة الصحة وافقت على قبول الطلاب بمدارس التمريض بالمحافظة، موضحًا حل الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

استبعاد 97 طالبًا وطالبة من كشوف مدارس التمريض واستبدالهم بآخرين

كانت إدارة التمريض بمحافظة سوهاج، أعلنت عن الكشوف النهائية للمقبولين بمدارس التمريض، وفي وقت لاحق تم تبديل الكشوف، واستبعاد 97 طالبًا وطالبة من الكشوف واستبدالهم بآخرين، دون أسباب تذكر مما سبب حالة من الغضب لدى الطلاب وأسرهم وخاصة أنهم استعدوا لدخول مدارس التمريض بشراء الزي الخاص بالمدرسة.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علي الشهادة الاعدادية بمدارس التمريض، وتلقت مدارس التمريض أوراق المتقدمين، وحددت موعداً لإجراء الاختبارات، وأعلنت نتائج الطلاب والطالبات وأعلنت أسماء المقبولين على الموقع الرسمي لإدارة تمريض سوهاج على «فيس بوك»، إلا أن إدارة التمريض في وقت لاحق أعلنت عن قائمة جديدة للمقبولين في مدارسها.

وتبين إلغاء أسماء 97 طالبا من القائمة الأولى بعد إعلان قبولهم، حيث استبعد 11 طالبًا وطالبة من تمريض المراغة، و86 طالبة من مراكز طهطا وطما وجهينة الأمر الذي أحدث حالة من الاستياء بين الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج «لا ترد»

وحاولت «الوطن» التواصل مع الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لإيضاح الأمر، إلا أنها لم ترد على الاتصالات الهاتفية.