طب الأزهر بدمياط تستقبل الطالبات الجدد بالهدايا والبالونات والشيكولاتة «صور»

نظمت كلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط، حفل استقبال تعريفي للطالبات الجدد بحضور الدكتور محمد عبد العال، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأ الاحتفال بتقديم من الطالبة ريمان محمد، بالفرقة الخامسة، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم من الطالبة هند خليل، بالفرقة الرابعة أعقب ذلك السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو تعريفي عن الكلية ونشأتها.

ورحب الدكتور محمد عبد العال، عميد الكلية، بالطالبات الجدد في رحاب جامعة الأزهر، وقدم للجميع التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر، وحلول ذكرى المولد النبوي الشريف قائلًا إن كلية طب بنات الأزهر بدمياط من الكليات المتميزة، لافتة إلى أن خريجاتها نماذج مضيئة؛ لأنهن طبيبات درسن علوم الدين وعلوم الدنيا جنبًا إلى جنب، وهذا هو سر تميز طبيبات الأزهر الشريف عن غيرهن من الطبيبات.

كلية طب البنات الأزهر

وأوضح عميد الكلية أن كلية طب البنات ولدت من رحم كلية طب البنين بدمياط؛ تلك الكلية العريقة التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من المرة الأولى، وهذا لم يحدث من قبل في أي جامعة.

العملية التعليمية

وحث الدكتور إبراهيم الصياد وكيل الكلية ل التعليم الطالبات على الجد والاجتهاد وبذل قصارى الجهد قائلًا: «إن الوطن ينتظركن بعد التخرج حتى تكن قادة في المستقبل القريب، خاصة أن إدارة الجامعة والكلية لا تدخر جهدًا في توفير كل متطلبات العملية التعليمية؛ خدمة لجميع الطالبات، من خلال وجود معامل حديثة، وتطوير قاعات دراسية في ضوء التطور العلمي، وتطبيق نظام التعليم الطبي التكاملي طبقًا للمتطلبات العالمية».