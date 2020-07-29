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إطلاق اسم طبيب الغلابة على دفعة كلية طب الأزهر 2020

كتب:

سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسى
09:03 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

قررت جامعة الأزهر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)، على دفعة طب بنين القاهرة لعام ٢٠٢٠، تكريما له، وتقديرا لدوره الاجتماعي والإنساني، وليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء.

وأكد بيان للجامعة أن القرار طبقا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مع خالص الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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