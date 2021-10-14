خطوات تعديل الترشيح والتحويلات لطلاب جامعة الأزهر.. أخر فرصة اليوم

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة ستغلق باب التقديم وتعديل الرغبات إلكترونيًا اليوم الخميس وذلك بعد يومين من فتح باب التعديل، حيث يعتبر آخر فرصة للطلاب لتعديل رغباتهم والتقديم على التحويل اليوم، مناشدهم بسرعة ذلك قبل غلق الباب.

وتابع الشربيني، في بيان صادر عن جامعة الأزهر عبر موقعها الرسمي، أن تعديل الرغبات والترشيحات والتقديم للتحويل بين الجامعات، مخصص للفئات التالية:

تعديل الترشيح والتحويل لطلاب جامعة الأزهر ومستنفذي الرسوب

1- تعديل الترشيح والتحويلات والذي ينتهي حتى اليوم الخميس 14 أكتوبر.

2- المعادلات وتخصص القراءات.

3- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات تعديل الترشيح ورغبات التحويل لطلاب جامعة الأزهر الذي بدأ أول أمس الثلاثاء وينتهي اليوم الخميس وفق ما تم الإعلان عنه.

خطوات تعديل الترشيح ورغبات التحويل لطلاب جامعة الأزهر

1- في البداية يجب على الطالب الراغب في التحويل والتعديل الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق من خلال الضغط هنا.

2- ثم الضغط على التحويل بين الكليات والمعاهد الأزهرية.

3- وبعدها يتم كتابة رقم الجلوس ثم الرقم السري كما هو مكتوب في استمارة النجاح وإدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر لك.

4- ثم تأتي الخطوة التالية في الدخول على لوحة تسجيل الرغبات كتابة الكلية التي ترغب في التحويل إليها.

5- انقر على خيار حفظ.

6- ثم يمكنك طباعة ورقة الرغبات مع الاحتفاظ بنسخة منها.

7- الانتظار لحين الإعلان عن نتيجة التحويلات، ومتابعة الموقع لمعرفة النتيجة.

وشدد الشربيني، على الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة، حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، أو أي من الطلبات الورقية أيضا.