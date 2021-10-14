تكريم جامعة الأزهر في المؤتمر الدولي لتعزيز التميز العربي

شارك وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ومشاركة الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر والدكتور أحمد الشافعي، عضو مكتب التميز؛ في فعاليات المؤتمر الدولي العربي، والذي ينعقد بمدينة دبي تحت عنوان: «تعزيز التميز العربي: رؤية جديدة للتعليم العالي في المنطقة»، والذي تستضيفه جامعة زايد بالإمارات العربية بالتعاون مع مؤسسة التصنيف الدولية QS Corporate والتي أعلنت ترتيب أفضل جامعات الوطن العربي.

ويناقش المؤتمر بحضور قادة التعليم العالي ممثلي الجامعات في الوطن العربي، مستقبل التعليم العالي في منطقتنا العربية وكيف يمكن إعداد طلاب اليوم لوظائف الغد.

أكبر جامعة في العالم

وتم تكريم جامعة الأزهر وتسلم درع التكريم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز 51 من بين 190 جامعة عربية، وقد أشاد المشاركون في المؤتمر بجهود جامعة الأزهر وانطلاقها للمنافسة الإقليمية والعربية بخطوات قوية ومميزة، رغم حداثة انضمامها في تصنيف QS، وكان لهذا التطور المطرد تقديرًا خاصًّا واندهاشًا في أثناء المناقشات وتبادل آراء خبراء التعليم العالي في الوطن العربي؛ وذلك لعظم المهمة التعليمية التي تقوم بها جامعة الأزهر ورسالتها الإنسانية كأكبر جامعة في العالم على الإطلاق حيث يدرس بها في العام الحالي نحو 450 ألف طالب في المرحلة الجامعية وعشرات الآلاف في الدراسات العليا، وتضم طلابًا دوليين من 108 جنسيات حول العالم.

تصنيف الجامعات العربية

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف QS للجامعات العربية يضم 31 جامعة مصرية مصنفة، وكان ترتيب جامعة الأزهر في أول 7 جامعات مصرية بالتصنيف QS للجامعات العربية.

يشار إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث سبق أن حققت الجامعة تصنيفًا متقدمًا في تصنيفي: شنغهاي وQs العام الماضي، بجانب ذلك وتأكيدًا على عالمية رسالة جامعة الأزهر، تم إبرام عديد من اتفاقيات التعاون بين مختلف الجامعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.