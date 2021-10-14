«الهجرة»: خدمات الأطفال المصريين في الخارج «أونلاين» عبر «اتكلم عربي»

أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الوزارة تقدم خدماتها للأطفال المصريين في الخارج أونلاين، عبر التطبيق الخاص بمبادرة «اتكلم عربي» الذي أطلقته الوزارة منذ أشهر قليلة ماضية، لتعريف الأطفال بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وأشارت الوزارة في بيان أنها قامت بعمل فيديو توضحي للأطفال المصريين المقيمين في الخارج يوضح لهم كيفية الدخول على موقع وزارة الهجرة الرسمي، ويستطيع الأطفال من خلال الموقع أن يسجلوا رحلاتهم إلى مصر، ومن خلال الموقع يستطيع الأطفال والشباب المقيمين في الخارج تعريف أصدقائهم بالخدمات التي يقدمها موقع وزارة الهجرة أونلاين.

لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى وننفتح على الثقافات المختلفة

وقال مصدر بوزارة الهجرة لـ «الوطن»، إن أبنائنا المقيمين في الخارج والداخل يواجهون حربًا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، وبالتالي تحاول الوزارة تحديث تطبيق «اتكلم عربي» بشكل مستمر حتى يلبي كافة طلبات الشباب والأطفال في الخارج، ويتماشى مع طبيعة الحياة خارج مصر، حيث تؤكد الوزارة من خلال هذه المبادرة، أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، لكن لابد وأن يتحدث الأطفال والشباب في الخارج لغتهم الأم ويكونوا حريصين على التحدث بها وفهم طبيعة وزارة الهجرة وما تقدمه من خدمات للمصريين في الخارج.

حوارات مع الشخصيات العامة لنقل خبراتهم للشباب

وأشار المصدر إلي أن مبادرة اتكلم عربي تحرص على عقد حوارات مع فنانين وشخصيات سياسية ورياضية معروفة ونشرها عبر الصفحة الرسمية لمبادرة اتكلم عربي، ليستفيد منها الشباب والأطفال المقمين في الخارج، ونقل تجربة الشخصيات العامة بطريقة بسيطة لهم في الخارج، وعن أهمية اللغة العربية والتحدث بها.