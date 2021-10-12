«الهجرة» توضح ضوابط ومستندات منح الجنسية المصرية لزوجة أجنبية

كشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة من المصريين في الخارج في حالة منح الجنسية المصرية لزوجة أجنبية، إذ أشارت الوزارة إلى أنَ جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على العديد من القطاعات، ومن بينها الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، واستغراقها وقت أطول مع توقف حركة الطيران عالميًا، موضحة أنَ هناك تخطيطًا للعودة بوتيرة أسرع لسد الطلب المتزايد من المصريين بالخارج، وتشمل المستندات إلى:

مستندات منح الجنسية المصرية لزوجة مواطن مصري:

• طلب اكتساب الجنسية.

• صورة ضوئية من جواز سفر الزوج.

• صورة ضوئية من الإقامة.

• صورة ضوئية من شهادة ميلاد الزوج.

• صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو العائلية للزوج.

• صورة ضوئية من البطاقة العائلية لوالد الزوج.

• صورة ضوئية من شهادة ميلاد الزوج.

• صورة ضوئية من عقد الزواج.

• صورة ضوئية من جواز سفر ( وثيقة ) الزوجة.

• صورة ضوئية من إقامة الزوجة.

• عدد 4 صور فوتوغرافية للزوجة.

• صورة إيصال السداد للرسوم المقررة.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر

• جواز السفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل وصورة منه.

• أصل الإقامة وصورة منها.

• أصل تأشيرة الخروج والعودة وصورة منها. (بالنسبة لدول الخليج)

• صورة شخصية حديثة.

• استيفاء استمارة طلب التأشيرة.

• استيفاء طلب استطلاع رأى الجهات المصرية المعنية بالنسبة لبعض الجنسيات.

المستندات المطلوبة حال الفصل

• خطاب السلطة الفلسطينية بعدم حمل المواطن الفلسطيني جواز سفر السلطة أو بطاقة هوية.

• صورة الوثيقة المراد الفصل منها.

• صورة الإقامة.

• أصل وصورة شهادة الميلاد المصدق عليها من وزارة الخارجية.

• خطاب تعريف من المدرسة في حال كونه طالب.‌

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

• أصل وصورة شهادة الميلاد المصدق عليها من وزارة الخارجية.

• أصل وصورة الوثيقة المطلوب الإضافة عليها.

• صورة وثيقة الأم والأب.

• صورة إقامة الأب.

• عدد 2 صورة شخصية للمولود.

• يلزم وجود الأب أو الجد للأب أو توكيل مصدق للإضافة على جواز سفر الأم.