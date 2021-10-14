7 شروط لعودة الجماهير إلى الملاعب.. منها «تلقي اللقاح والحجز الإلكتروني»

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول شروط عودة الجماهير للملاعب، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أعلنت خلال قرعة الدوري العام المصري بشأن عودة الجماهير، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، الشروط التي حددتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال انعقادها الأخير.

شروط عودة الجماهير

وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، شروط عودة الجماهير، بالتعاون مع الجهات المختصة وتم إعلان شروط عودة الجماهير إلى الملاعب، وهي 7 شروط للعودة جاءت كالتالي:

- من أبرز شروط عودة الجماهير حضور 1000 مشجع لكل فريق أي بواقع 2000 مشجع كخطوة أولي لعودة الجماهير.

- الحصول علي لقاح كورونا شرط أساسي لحضور المباريات.

- كل نادٍ مسؤولٌ عن مشجعيه.

- حجز التذاكر سيكون إلكترونيا.

عقوبات للمخالفين من الجماهير

- وجود أمن للسيطرة على الأوضاع الأمنية إذا لزم الأمر.

- عقوبات رادعة لأي مخالفة من الجماهير.

- غرامات مالية لكل المخالفين لقواعد اللجنة المنظمة.

وواجهت الكرة المصرية أزمات عديدة خلال السنوات الماضية، تسببت في عدم حضور الجماهير المصرية الي المدرجات وكانت أخرها جائحة كورونا، وهي الجائحة التي أثرت على الحضور الجماهيري للرياضات والألعاب المختلفة في كافة دول العالم وليس في مصر فقط.

وناقشت لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب العديد من الملفات الرياضية، ومنها شروط عودة الجماهير للملاعب، وهو الملف الذي كان على رأس أولويات اللجنة بحسب تصريحات النائب محمود حسين رئيس اللجنة، مشددة علي ضرورة مراعاة ظروف كورونا، بما يوفر الأمن والسلامة لجميع أفراد المنظومة الرياضية من الجماهير مرورا باللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين والكشف على الجماهير قبل الدخول إلى المدرجات من أعراض كورونا، وذلك من خلال جهاز قياس درجة الحرارة و إعلام الجميع أن من سيدخل المدرجات يجب أن يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا.

وقال النائب محمود هشام توشكى، عضو لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تثق كل الثقة في أجهزة الدولة وتعاملها مع الأمر، وستتابع بدقة عملية عودة الجماهير للملاعب وستتدخل إذا لزم الأمر.