لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تهنئ «فريال أشرف» لفوزها بذهبية طوكيو

صرح الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أهمية فوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020،واصفا الأمر بالإنجاز التاريخى في ظل رعاية غير مسبوقة للرياضة المصرية والرياضيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأضاف«حسين» في تصريحات صحفية اليوم أن الإنجاز الذي حققته فريال أشرف يأتي استمرارا لتفوق المرأة المصرية في كل المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية التي أعطت المراة حقوق لم تشهدها من قبل، موجهًا التهنئة لها وللاعب أحمد الجندي صاحبة الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأولمبية بعدما اقتنص أحمد الجندي الفضة في الخماسي الحديث.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بحصول مصر على 6 ميداليات في طوكيو 2020 وهي تُعدأعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر، لافتا إلي أن نتائج مصر رفعت تصنيفها العالمي أكثر من ٣٠ مركزا بعد حصولنا علي ذهبية وفضية

وفازت مصر ب ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم، الثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.