استشاري قلب يوضح أسباب حدوث الجلطات المفاجئة.. منها الوزن الزائد

تعد الجلطات المفاجئة، من أخطر حالات تصيب الأشخاص، التي يتعرض لها أحيانا في سن صغيرة، والجلطة الدموية هي كتل دم تختلف في الحجم من كتلة إلى أخرى، وعادةً ما تتكون وتتشكل داخل الجسم، في أغلب الأحيان من الممكن أن تتسبب الجلطات الدموية التي تحدث في الجسم في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية والمميتة، وذلك لأنها قد تتسبب في وقف تدفق الدم في مناطق وأجزاء مهمة في الجسم، فما هي أسباب الجلطة المفاجئة؟

أسباب الجلطات:

وتحدث الجلطات نتيجة التعرض للعديد من الأسباب، وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، إن أزمات القلب تصيب الصغار والكبار في مصر، بسبب الوزن الزائد والتدخين والدهون وضغط الدم وإيقاع الحياة، والإسراف في تناول السكريات والدهون والمشروبات الغازية.

ورتب أسباب الجلطات في سن صغير، كالتالي: التدخين، زيادة الوزن، ومرض السكر والضغط الدم المرتفع.

وأوضح في فيديو بثه على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، أن الجلطات تحدث في الشرايين التاجية، أصبحت تصيب بعض الناس في سن صغيرة، وهو شيء مؤسف، منوها بأن عمر القلب بصحته وصلاحية شرايينه، وليس بعدد الساعات التي عاشها في الدنيا، مؤكدا أهمية الحركة وإنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين، والالتزام بعلاج السكر والكوليسترول.

خطورة الكوليسترول

الكوليسترول (الدهون الثلاثية) أساسي لجدار الخلية ولهرمونات الذكورة والأنوثة، المشكلة تكمن في نقل الكوليسترول في الشرايين، فلو تم نقله على هيئة LDL منخفض الكثافة، من الممكن أن يجرح الشرايين، ويحدث تصلب في الشرايين، لكن لو جرى نقل HDL عالي الكثافة، لن يؤذى الشرايين.

وأكد أن طريقة نقل الدهون الثلاثية، من الممكن أن تجرح بطانة الشرايين (الحريرية)، وعند انجراح البطانة في الشرايين تصب صلبة وتترسب على جدرانها دهون وصفائح، الشجرة الشريانية (شجرة الدم النقي)، من الممكن أن تتجرح ويحدث بها تصلب، وبالتالي تقل مرونتها وتقدرتها على التمدد، وحين تتصلب تصبح فرصة حدوث الجلطات عالي جدا (وهو ما يتطلب تركيب دعامات).