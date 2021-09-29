أطعمة صديقة للقلب.. بينها الكوسة و«المغات»

يؤكد مختصون أن النظام الغذائي له دور رئيسي في التأثير على الصحة العامة، وبمناسبة اليوم العالمي للقلب أيضا، يؤكد أخصائيو التغذية أهمية النظام الغذائي في تعزيز صحة القلب، مؤكدين أنّه قد يؤثر بشكلٍ سلبيٍّ في صحة القلب، إذ تؤثر بعض الأطعمة في ضغط الدم، ومستويات الدهون، والكوليسترول في الدم، وكلّها تُعدّ من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتحدثت الدكتورة مروة شعير، الباحث في معهد تكنولوجيا علوم الأغذية، عن أبرز الأطعمة والمشروبات التي تؤثر إيجابا وسلبا على صحة القلب لـ«الوطن» قائلة:

أبرز المشروبات المهمة لصحة القلب:

عصير البنجر والرمان والتوت والفراولة والعنب، والمشروبات المضاف إليها الكركم، كالمشروب الذهبي وحلبة المغات المصرية.

أهم الأكلات الصديقة للقلب:

تابعت «شعير»: ومن أهم الأكلات الصديقة للقلب، الكوسة، فهي تحتوي على المغانيسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي تعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن البوتاسيوم يساعد على زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية والشرايين، للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما أن الكوسة تقلل من مستويات الهوموسيستين، الذي إذا تراكم في الجسم، يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن الأفوكادو من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية المفيدة للقلب، والخضروات الورقية الخضراء، والعصير الأخضر أو (الجرين جوس)، مؤكدة أهمية التركيز على الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون والتونة.

ونصحت بطهي هذه الأسماك في الفرن، وكذلك تناول المكسرات مثل عين الجمل واللوز والسوداني، مشيرة إلى أهمية استخدان الزيوت الصحية، مثل الزيت الحار وزيت الزيتون، مع الحرص على تناول الأغذية الغنية بالحبوب الكاملة، وبينها العيش البلدي والفريك والبرغل، لأنها غنية بالألأياف التى من شأنها أن يكون لها دور كبير في تحسين صحة القلب

لصحة القلب مرة واحدة في الأسبوع:

وأكدت أهمية التنوع في الخضروات، والتي تحتوي على الألوان المختلفة (قوس وقزس) وعلى أهمية تناول الفاصوليا واللوبيا والحمص والتفاح والكمثرى من أكثر الفواكه الصحية لمرضى القلب.

كما يفضل التقليل من اللحوم الحمراء بقدر الإمكان إلى مرة واحدة أسبوعيا، لصحة القلب وأن وتكون قطعة صغيرة، ومنخفضة الدهون، والأنسب لمرضى القلب صدور الأرانب والرومي.

وشددت «شعير» على البعد قدر الإمكان عن السمن الصناعي والنباتي، وكذلك البعد عن الأطعمة المقلية، واللحوم المصنعة، والأغذية العالية في عنصر الصوديوم، وألا تزيد نسبة الملح التي يتناولها الفرد يوميا عن 5 جرامات، شاملة جميع الأطعمة على مدار اليوم، لتجنب ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تجنب المخلللات واللحوم الأسماك المملحة، والتقليل من السكر على ألا يزيد استهلاك الفرد على معلقتين من السكر الأبيض على مدار اليوم، لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم له تأثير ضار على القلب، والتقليل من الجبن المملح مثل الريكفورد.