ابن أحمد السقا: «مبروك جائزة مهرجان الجونة يا أحسن أب في العالم»

حرص ياسين السقا ابن «الفنان أحمد السقا» على إرسال رسائل خاصة له، قبل ساعات من تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

رسالة من نجل أحمد السقا قبل مهرجان الجونة السينمائي

وقال ياسين ابن النجم أحمد السقا فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي: «عايزة أقوله مبروك يا أحسن أب في العالم، أنت فنان كبير وتعبت كتير واجتهدت كتير جدا علشان توصل للمرحلة دي وتبقي نجم كبير اسمه أحمد السقا».

وأضاف ياسين السقا: «والدي يستحق هذه الجائزة عن جدارة والجمهور كله يعرف مين هو أحمد السقا بتاع الناس وإللى الناس كلها بتحبه».

عائلة أحمد السقا معه في مهرجان الجونة

وأكد «ياسين» أنه موجود مع والد في الجونة هو وعائلته بأكملها لحضور حفل الافتتاح، ومشاهدة لحظة تكريم والده وهما الآن في الاستعدادات الأخيرة قبل الظهور على الريد كاربت.

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قررت تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الخامسة، والمقرر إقامة حفل الافتتاح الخاص بها بعد ساعات قليلة، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للاحتفال به والحديث عن مشواره الفني غدا الجمعة.

ويتحدث السقا في المؤتمر عن التكريم الذي جاء تقديرا لدوره في صناعة السينما، كما سيستعيد ذكريات مشواره السينمائي المليء بالمحطات المهمة التي صنعت نجوميته.

وكشفت الفنانة بشرى في تصريحات سابقة خاصة لـ«الوطن» عن سبب اختيار النجم أحمد السقا لهذه الجائزة، وقالت إنه فنان كبير وأنهم كل عام يختارون فنانا رائدا في منطقته، وهم هذا العام قرروا تكريم فنانا رائدا في الأكشن، وأحمد السقا هو نجم منطقة الأكشن .