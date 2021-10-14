محمد رمضان يطرح أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان، الستار عن أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بعنوان «جو البنات»، والتي يتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وذلك قبل ساعات من تقديمها في حفل افتتاح المهرجان، الليلة، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب.

محمد رمضان يطرح «جو البنات»: «ثقة في الله نجاح»

وقال الفنان محمد رمضان إن أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تم طرحها على جميع المنصات السمعية، على أن يتم طرح الفيديو كليب المصور الخاص بها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة…ثقة في الله نجاح».

تفاصيل أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وتجمع أغنية «جو البنات» في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنجليزية.

وقال الفنان المغربي «ريدوان»، في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج «ذا إنسايدر»، إن «جو البنات» ستكون أغنية صيفية ضاربة ومميزة للغاية، معبرا عن سعادته بالتعاون مع «بلعياشي» و«رمضان».

وعلى الجانب الآخر، أوضح الملحن والفنان المغربي نعمان بلعياشي، أن الأغنية تعتبر عمل عالمي سيحقق نجاح كبير، وهو ما أكد عليه «رمضان» في لقاءه التلفزيوني: «أتمنى أن تحظى الأغنية بإعجاب الشعبين الكبار المصري والمغربي والجمهور العربي، ونطمح أن تتخطى الأغنية حاجز النجاح في الشرق الأوسط، خاصة أن بها جميع العناصر التي تؤهلها لذلك».