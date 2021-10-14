مهرجان الجونة السينمائي يلغي فيلم الافتتاح.. ويوضح السبب

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إلغاء تقليد عرض فيلم افتتاحي بالدورة الخامسة من المهرجان، التي تنطلق فعالياتها الليلة وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا لما كشفه المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

وقال المخرج أمير رمسيس في تصريحات لـ «الوطن»، إن فكرة فيلم الافتتاح في المهرجانات العربية عامة فكرة سيئة، موضحًا أن المهرجانات تكون بها إقبال شديد في حفل الافتتاح، ولكن تشهد الأيام التالية الانسحاب التدريجي للجمهور، وهذا شيئ مُحرج لصنّاع باقي الأفلام.

طقس السجادة الحمراء أفضل من فيلم الافتتاح

وتابع أمير رمسيس حديثه عن فيلم الافتتاح، قائلاً: «عادة فيلم الافتتاح يكون مصحوبًا بفريق عرضه، أو بحضور من فريق العرض، ويكون من الصعب جدًا إبلاغهم أن نصف القاعة فارغة من الجمهور وقت العرض، لمجرد أن الفيلم تم عرضه في الافتتاح».

ولفت إلى أن هذه الظاهرة مكررة ليست في مهرجان الجونة فقط، وإنما في جميع المهرجانات، كما أنهم فضلوا طقس الافتتاح على السجادة الحمراء، قائلاً: «فضلنا طقس الافتتاح على الريد كاربت، عوضاً عن فيلم الافتتاح».

اختيار عرض فيلم «كازابلانكا» بعيد عن المفاجأة

وأشار رمسيس إلى أنهم استحدثوا فكرة الافتتاح عن طريق السجادة الحمراء، وعرض فيلم «كازابلانكا»، للمخرج المغربي نبيل عيوش، الذي دخل في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، لافتاً إلى أن اختيارهم لفيلم «كازابلانكا»، هو اختيار طبيعي لأنه بعيد كل البعد عن عنصر المفاجأة.

منة شلبي تستحق الجلوس على الكرسي بجانب صنّاع السينما الدوليين

وتطرق «رمسيس» إلى الحديث عن الفنانة منة شلبي قائلاً، «منة تعرف جيداً أن تختار أدوارها، حيث تقتحم مناطق معقدة جداً كممثلة، وتستحق الاحتفاء، والجلوس على الكرسي بجانب صنّاع السينما الدوليين»، واصفاً إياها: «منه شقت طريق طويل جداً في الفن، وصناعة السينما، ولها مسيرة تُحترم».