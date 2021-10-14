فرق طبية لتأمين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي

تشهد مدينة الغردقة مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة بمنتجع الجونة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حيث انتهت إدارة الجونة من إصلاح التلفيات والأضرار وإزالة آثار الحريق بمنطقة الاحتفالات، فيما أعلن سميح ساويرس في مؤتمر صحفي أن حفل افتتاح مهرجان الجونة سيقام في موعده المحدد له مساء اليوم الخميس.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وعلى رأسهم «يسرا»، عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، وإلهام شاهين ومنة شلبي وأروى جودة ومحمد رمضان والنجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي.

الصحة تدفع بفرق تأمين طبي لتأمين المهرجان

ودفعت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، بفرق طبية من مديرية الشئون الصحية ووزارة الصحة مزودة بالمستلزمات الطبية والوقائية، لتأمين مهرجان الجونة بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كافة الخدمات الطبية بمحيط الفنادق والمنشآت السياحية، ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان.

منتجع الجونة

يشار إلى أن منتجع الجونة السياحي جرى إنشائه عام 1990 كأحد المشروعات السياحية الواعدة ويقع على بعد 22 كيلو شمال مدينة الغردقة ويفصله عن القاهرة مسافة 470 كم ويضم عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية وعدد من الشواطىء والفيلات الخاصة، وشاطئي «زيتونة بيتش ومانجروفي بيتش»، ويتخلل المنتجع عدد كبير من القنوات المائية ما يجعل لكل منزل أو فيلا أو شاليه في المنتجع شاطئا خاصا به، ومعظم هذه القنوات المائية أقيمت عليها جسور حجرية صغيرة لتسهيل التنقل.