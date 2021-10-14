حصر غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، بحصر الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية ، وذلك لإعداد بحث اجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة لحصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية، تمهيدا لحل مشكلة ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية لغير القادرين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

ربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قراراً بعدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية، بما تتضمنه من تسهيل ممارسة جميع الأنشطة المدرسية في المدارس التي تهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

تقسيم اليوم الدراسي في مدارس بني سويف إلى فترتين لتخفيض كثافة الفصول

في سياق آخر، تستعد مديرية التربية والتعليم ببني سويف، لتنفيذ الأمر الإداري بتقليل الكثافات في المدارس الرسمية الحكومية، وذلك بتقسيم اليوم الدراسي داخل المدراس إلى فترتين، نظراً لارتفاع الكثافة في تلك المدارس، وكأحد الحلول غير التقليدية التي تسعى المديية لتطبيقها للحد من ارتفاع الكثاقة دون تحمل المديرية أو أعضاء هيئة التعليم أي أعباء إضافية.

وتضمن الأمر الإداري تقسيم نظام الدراسة في الفصل الدراسي الأول، بمدارس المرحلة الابتدائية إلى فترة صباحية للصففوف من الأول الابتدائي حتى الرابع الابتدائي، والفترة المسائية للصفين الخامس والسادس الابتدائي، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فقد تقرر أن تكون الفترة الصباحية للصفين الأول والثالث الإعدادي، والفترة المسائية للصف الثاني الإعدادي، مع تبديل نظام الفترات في الفصل الدراسي الثاني، لتكون صفوف الفترة الصباحية في التيرم الأول مسائية في التيرم الثاني، والعكس صحيح.

كما تضمن الأمر الإداري استغلال جميع الفراغات بالمدرسة مع مراعاة التفاوت في مواعيد الفسحة بالصفوف المختلفة، وعدم حدوث تكدس أثناء الفسحة والالتزام بالإشراف اليومي من بداية دخول الطلاب وأثناء اليوم الدراسي، وأثناء خروج الطلاب من المدرسة و ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها.