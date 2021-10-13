محافظ بني سويف يتابع حل أزمة زحام سوق الواسطى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع رئيس مركز ومدينة الواسطى، أمس الثلاثاء، الخطوات والإجراءت التي تم تنفيذها لحل مشكلة التكدس والزحام بشارع سعد زغلول، بسبب الباعة الجائلين يومي السبت والثلاثاء «يومي إقامة السوق بالمدينة» والتي كان وجه المحافظ بتنفيذ حلول مناسبة لهذه المشكلة من خلال السماح بتواجد الباعة بشارع الطراد خلال هذين اليومين فقط، وبما لا يؤثر على أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع الطراد، ضمن خطة تطويره بعد نقل الباكيات القديمة إلى شارع مدرسة الزراعة.

رئيس مدينة الواسطى: جرى تنفيذ الحلول المتفق عليها

من جانبه، أكد المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، أنه تم تنفيذ الحلول المتفق عليها، والتي أثمرت عن انتظام الوضع لكل الأطراف، وسهولة في الحركة المرورية، حيث قد تم اليوم إقامة السوق بشارع الطراد، بعيدا عن محيط أعمال الرصف، حيث انتظم الباعة الذين توافدوا إلى المكان المخصص لهم بداية من الساعة 6 صباح اليوم وحتى الساعة 5 مساء.

تنظيم الدخول إلى السوق جاء تحت إشراف مسؤولي الوحدة المحلية

وأشار رئيس مدينة الواسطى إلى أن الإشراف والتنظيم جاء تحت متابعة مسؤولى الوحدة المحلية عملية الدخول والخروج من وإلى السوق، وذلك في منطقة بعيدة عن أعمال الرصف، موضحا أنه بعد انتهاء موعد السوق تم استدعاء سيارات ومعدات الوحدة المحلية والتي قامت بنقل مخلفات السوق ورفع التراكمات وتكثيف أعمال النظافة وإعادة تسيير الحركة المرورية بمنطقة السوق، الذي أقيم بالتوازي مع استمرار أعمال الرصف التي تتم في المسافة من شارع الكنيسة حتى شارع ناصر.