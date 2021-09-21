أول تعليق من وزير التعليم على قرار ربط تسديد المصروفات بتسليم الكتب

علَّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار ربط تسليم الكتب المدرسية بتسديد المصروفات الدراسية، قائلاً: «قرار صحيح وضروري»، مؤكداً أن الوزارة حريصة على البدء في عام دراسي منضبط وحضور فعلياً في المدارس، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالدراسة، جاء ذلك في تصريحات له على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب».

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قراراً بعدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية بما تتضمنه من تسهيل ممارسة جميع الأنشطة المدرسية في المدارس التي تهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

«شوقي»: الحضور سيكون فعلياً في المدارس والمنصات التعليمية تكون «مكملة»

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الكتاب الدوري رقم 24 الذي تم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية، أكد على ضرورة تسليم الكتب للطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة وتسجيل الحضور والغياب مع مراعاة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن تم التأكيد على حظر استخدام أي مقررات دراسية في المدارس غير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وحظر استخدام الهاتف المحمول، لافتاً إلى أن الحضور سيكون فعلياً في المدارس والمنصات التعليمية تكون مكملة للعملية التعليمية.

وزير التعليم: أكدنا الالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة، وضرورة عقد لقاءات مكثفة مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على توظيف جميع المنصات التعليمية لإثراء العملية التعليمية.

وأوضح شوقي، أن الوزارة حرصت على إلزام جميع المدارس بمعايير القبول للطلاب في الصوف الأولى والالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية ومواعيد عقد الامتحانات، مشيراً إلى أنه سيتم شرح تفاصيل المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بداية الدراسة.