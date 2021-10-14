النيابة الإدارية تحقق في شكوى «صيدلانية الزقازيق»

قالت هيئة النيابة الإدارية، إن نيابة الزقازيق تلقت شكوى من صيدلانية بالوحدة الصحية في «كفر عطا سلامة»، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، اتهمت فيها إحدى الموظفات بالوحدة الصحية ذاتها باضطهادها والتنمر عليها والتزوير والشطب في دفتر الحضور والانصراف، وذلك يوم 28 سبتمبر الماضي.

النيابة الإدارية: الصيدلانية تعرضت للضرب والسحل

ووفقا لبيان النيابة، قالت الصيدلانية إنها تعرضت للضرب والسحل في العمل، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، كما تلقت النيابة في تاريخ لاحق شكوى من الموظفة المشكو في حقها تتهم فيها الصيدلانية الشاكية بالتعدي عليها بالضرب.

استدعاء شهود الواقعة

واستمع مدير نيابة الزقازيق لأقوال الطبيبة الشاكية، كما تم سؤال مدير الإدارة الصحية، وأمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة وتكليف التفتيش المالي والإداري بفحص دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.