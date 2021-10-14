«الدخان والسجائر» تحذر من انتشار المعسل المغشوش: تخلط أوراق الخس بالعسل

شهدت الأيام القليلة الماضية تحذيرات متزايدة من جانب تجار المعسل ومنتجيه، بشأن وجود منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات يتم الترويج لها بأسعار أقل من أسعار المنتجات الأصلية.

مصانع مجهولة لتصنيع المعسل

التحذيرات أجمعت على وجود مصانع مجهولة الهوية «تحت بير السلم» تقوم باستخدام مواد ومدخلات إنتاج غير سليمة ضمن العملية الإنتاجية لصناعة المعسل، تزامنا مع تزايد عمليات الاستهلاك من جانب المواطنين في الأيام التي تسبق فصل الشتاء، وعودة تدخين الشيشة بشكل ملحوظ في العديد من المقاهي بالمناطق الشعبية.

منتجات معسل مغشوشة

أول هذه التحذيرات جاء عبر شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حيث أكد رئيس الشعبة إبراهيم الإمبابي لـ«الوطن»: «أن هناك مصانع غير معلومة تعمل على إنتاج وترويج منتجات معسل مغشوشة، يتم بيعها في الأسواق الشعبية، وعلى أرصفة بعض المدن النائية».

تقليد العلامة التجارية

وفي تصريحاته حذر «الإمبابي» المواطنين من شراء المعسل عبر منافذ غير موثوق بها، موضحًا أن هناك مصانع تقوم بالفعل بتقليد العلامة التجارية للشركات المرخصة وتبيع المعسل المغشوش مغلفا بنفس العبوة التي يتم إنتاجها في المصنع الرسمي.

تحذيرات «الإمبابي» أكدتها تحذيرات جاءت عبر واحدة من الشركات الخاصة العاملة في صناعة المعسل، حيث قال مسؤول بتلك الشركة لـ«الوطن» أن الأونة الأخيرة شهدت انتشارًا لمنتجات معسل مغشوش، وكشف المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن بعض المصانع غير المرخصة تقوم باستخدام مدخلات إنتاج غير سليمة في صناع المعسل، منها أوراق «الخس»، حيث يتم خلطها بالقليل من التبغ ويتم وضعها في العسل وإنتاجها باعتبارها معسل.

وأكد المسئول أن المصانع الرسمية العاملة في إنتاج المعسل تواجه أزمات كبيرة بسبب انتشار تلك المنتجات، موضحا سوق المعسل في مصر يواجه عقبات عديدة، نتيجة انتشار المصانع غير المرخصة، وتزايد مبيعاتها على حساب مبيعات المصانع الرسمية.