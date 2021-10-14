خالد الجندي يسخر من فتوى عدم عصمة النبي: مين اللي معصوم؟.. أنتوني كوين!

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الفتاوى المنتشرة على الإنترنت، وخاصة المنشورات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنسب إليه «فتاوى مثيرة للجدل»، أبرزها أن النبي ليس معصومًا، معلقًا: «قطع لسانك أيها الكاتب.. النبي مش معصوم! لما النبي مش معصوم يبقى مين معصوم! أنتوني كوين مثلا! ده إيه ده! إنتو بتشربوا حاجة!» مشددًا على أن هذا مثال بسيط على ما ينتشر على الـ«سوشيال ميديا».

الجندي: الأنبياء منزهون عن الخطأ

وأضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس: «احذروا، واسمع منا ولا تسمع عنا، ومن يكتبون هذا الكلام حسابهم عند الله عز وجل، نحن نؤمن بعصمة الأنبياء، ونبرأ إلى الله ممن ينتقص في حقهم، ونؤمن أن الأنبياء منزهون عن الخطيئة والذنب، والمعصية، ونؤمن أن الخطأ البشري والنسيان يردان على الأنبياء، وهذا ما نقوله والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل».

شفاعة أدوات النبي.. حتى النعل

وتحدث «الجندي» عن أدوات شفاعة النبي، موضحًا أنه لو وقف أمام النبي يوم القيامة سوف يطلب منه أن يتصدق عليه ببردته (عباءته) الشريفة، حتى أيكفن بها، ويلقى الله بها يوم القيامة، مشيرًا إلى أن هناك ما يعرف بـ«شفاعة أدوات الرسول»، وهي متعلقاته الشخصية، وكل شيء من أدواته التي كان يستخدمها له شفاعة، مثل العمامة، والقميص والنعل، والسيف، والإناء الذي كان يشرب فيه.

وأشار إلى أن الحسن البصري كان في حالة من حالات التجلي، ووصف خاتم النبي وعصاه وقميصه، وعندما وصل إلى النعل قال: «وكان له نعل نعلو بذكره»، لأنه نعل ما أُمر بخلعه فوق السماوات العلا في الإسراء والمعراج، بينما أمر موسى بخلعه في الأرض.