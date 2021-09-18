خالد الجندي عن الطعن في الأحاديث النبوية: نقلها رواة القرآن أنفسهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم وصل إلينا محفوظا بتواتر الرواة، ولكن هناك أشخاص يطعنون في الأحاديث النبوية، رغم أن راوي الحديث هو نفسه راوي القرآن الكريم، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

القرآن الكريم جاء عن طريق الرواة مثل الأحاديث النبوية

وأضاف «الجندي»، أن عقول هؤلاء الأشخاص صورت لهم آن الآيات القرآنية صحيحة، لأنها من رب العالمين، لكن يطعنون في الأحاديث النبوية، «الشئ الكوميدي، إن القران جاء عن طريق الرواة، فتسمع في إذاعة القرآن الكريم المذيع يقول لك برواية حفص عن عاصم، أو ورش عن نافع، هذه روايات، النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، لم ينزل عليه القرآن كاملا مرة واحدة».

معجزة المعراج كانت رؤية بصرية وليست في المنام

فيما قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن معجزة المعراج كانت رؤية بصرية، وليست في المنام كما يدعى البعض مما ليس لديهم علم بآيات الله، في القرآن الكريم، لافتا إلى أن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا بعد هذه المعجزة، «هل يعقل أن يرتد أحد عن الدين، إذا قال سيدنا النبى محمد صلّ الله عليه وسلم أنه رأى في المنام، لو كانت رؤيا فى المنام ما كانت قريش كذبت سيدنا النبي».