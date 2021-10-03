خالد الجندي: بعض الفتاوى تسببت في تأخر الأمة عن اللحاق بركب العلم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الفتاوى ساهمت بشدة في تأخر الأمة عن اللحاق بركب العلم والتطور، الذي عم العالم أجمع، موضحًا أن هناك بعض الفتاوى، إما لها أقوال أخرى لم تُبين، أو أنها فتاوى خاطئة ومغلوطة أدت لتأخر الأمة كثيرًا، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

هناك فتاوى محرمة للقهوة

واستعرض «الجندي»، بعض الفتاوى التي ساهمت في تأخر الأمة، إذ ذكر أن هناك فتاوى محرمة خاصة بالقهوة، أدت بالوصول بها لنفس حكم المخدرات، وقامت بسببها حروب ومعارك، وكانت سبب فتن بين المجتمعات المسلمة، وصدرت فتاوى بتحريمها وأحكام بمنعها، كما أن هناك فتاوى صدرت من بعض المندفعين والمتشددين بتحريم الفسيخ.

فتاوي شم النسيم

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه في كل عيد شم نسيم، هناك فتاوى تصدر بتحريم البيض والفسيخ، وهي فتاوى مغلوطة، مشيرًا إلى أن فتاوى زواج القاصرات، ولو بعمر يوم، الصادرة من بعض التيارات السلفية، تسببت في ضياع الكثيرات من بنات المسلمين، الذي تحول فيما بعض لتجارة رقيق من الطراز الحديث.

قوة القانون حسمت مسألة زواج القاصرات

وتابع: «لكن قوة القانون هي التي حسمت مسألة زواج القاصرات»، كما أن الجماعات المتطرفة تريد فرض دولة الفتاوى على حساب دولة القانون والمؤسسات، «دولة الفتاوى تقول أنه يجوز الزواج من طفلة عمرها عام أو ثلاثة، دى مصيبة سودة، شيوخ لا تتقى الله، دولة الفتاوى تبيح زواج القاصرات، وأن وجه المرأة مثل فرجها»، مشددًا على أننا إما أن نكون دولة فتاوى أو دولة قانون.