الوزراء: تدشين «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر» يناير المقبل

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة للباحثين والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة، وفي إطار الحرص على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي، فإن المركز بصدد تدشين مجلة دولية تحت عنوان «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر».

الاجتماع الأول لهيئة التحرير اليوم

وفي هذا الصدد، يعقد المركز الاجتماع الأول لهيئة تحرير المجلة، مساء اليوم الخميس، عن بُعد، ليتسنى إصدار المجلة في يناير المقبل، ويستعرض الاجتماع مناقشة رؤية وسياسة المجلة مع هيئة التحرير التي تضم نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من مصر وعدد من دول العالم.

وتهدف المجلة إلى بناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، وكذلك دراسة قضايا السياسات العامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وتشجيع باحثي الماجستير والدكتوراه على نشر أبحاثهم المختلفة، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، وكذا تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاث الترقي الخاصة بهم في موضوعات السياسات العامة.

المجلة تهدف لإثراء المكتبات المصرية والعربية بالبحوث العلمية

كما تستهدف المجلة إثراء المكتبات المصرية والعربية بالبحوث العلمية المحكَّمة في العديد من مجالات السياسة العامة بما يشمل: السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والتكنولوجية، والاستراتيجية، ذلك إلى جانب تلبية حاجة الباحثين محليًا وإقليميــًّا وعالمياً لنشر الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح الفرصة للعديد من الباحثين والأكاديميين لنشر أبحاثهم بالمجلة.

ويتولى رئاسة مجلس إدارة المجلة أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، وتضم هيئة التحرير كل من الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية، والدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور الكسندر نيدرميير أستاذ في جامعة بون بالمانيا.

أعضاء هيئة تحرير المجلة

كما تضم الدكتور بيتر هولمز عضو في مرصد السياسة التجارية في المملكة المتحدة في جامعة Sussex، الدكتورة سوزانا المساح أستاذ مشارك- كلية الإدارة- جامعة زايد، والدكتورة أميرة الحداد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكبير الاقتصاديين بالمعهد الألماني للتنمية، والدكتورة هدى يوسف كبير اقتصاديين بالبنك الدولي.

كما تضم الهيئة أيضا الدكتور فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة بنها ومستشار سابق في البنك الدولي وجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب- جامعة القاهرة، والسفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن، والدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا «القاهرة»، ووزير مفوض الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، والدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد- جامعة بني سويف، والدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة- جامعة طنطا.

وتضم أيضا الدكتور محمد باغة أستاذ إدارة الأعمال والتمويل المساعد بكلية التجارة- جامعة قناة السويس، والدكتورة سمية عبد المولى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الاعمال– جامعة حلوان، والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا «الإسكندرية»، والدكتورة أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور رولف الترSenior Fellow at Hertie School of Governance، والدكتور حاتم زغلول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات انوفيشيان وشركة حاتم زغلول أكاديمي، والدكتورة نهال النجار مدرس إدارة الأعمال ومدير مركز التميز في تمكين المرأة، والدكتور جلال مجيد مستشار أول بـ JAFCON Consultants for Productivity Improvements، والدكتور أيمن البرانسة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأردن.