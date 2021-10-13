حقيقة إجازة الخميس 14 أكتوبر.. مجلس الوزراء يوضح

انتشرت خلال الساعات الماضية وحتى تلك اللحظة، شائعات عن منح الدولة غدا الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي تداوله عدد كبير من رواد السوشيال دون التقصي عن الحقيقة، مؤكدين أن يوم الخميس 14 أكتوبر إجازة، مما أثار الدهشة والاستغراب، خاصة أن هذا اليوم لا يتزامن مع أي مناسبة وطنية أو دينية، أو حدث يؤدي إلى صدور أي قرار يجعل منه إجازة رسمية.

حقيقة إجازة الخميس 14 أكتوبر

وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، فإن آخر يوم إجازة رسمية يحصل عليه المصريون في عام 2021، سيكون يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، فهي إجازة مرحلة من يوم الاثنين 18 أكتوبر، لتكون في نهاية الأسبوع، كما جرت عليه العادة بترحيل الإجازات الرسمية إذا تصادفت مع أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وبذلك لا توجد إجازة غدا الخميس 14 أكتوبر2021.

إجازة الخميس 14 أكتوبر شائعة ..ورئيس الوزراء أصدر قرارا بموعد إجازة المولد النبوي

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء 13 أكتوبر، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 21 أكتوبر2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكشف مصدر مسئول أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، سيصدر غدا قرارًا باعتبار يوم الخميس 21 اكتوبر إجازة رسمية، للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مساواة بأقرانهم في القطاعين الحكومي والعام.

يذكر أن المصريين حصلوا على إجازات خلال 2021، قبل إجازة الخميس21 اكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي:

الخميس 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

- الأحد 2 مايو: عيد الفصح القبطي.

- الاثنين 3 مايو: عيد شم النسيم «أعياد القيامة».

- الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك.

- الجمعة 14 مايو: إجازة عيد الفطر المبارك.

- السبت 15 مايو: إجازة عيد الفطر المبارك.

- الإثنين 19 يوليو: إجازة يوم وقفة عرفة.

- الثلاثاء 20 يوليو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 22 يوليو: إجازة عيد الأضحى.

- الجمعة 23 يوليو: إجازة عيد الأضحى، وثورة 23 يوليو.

- الاثنين 9 أغسطس: بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.