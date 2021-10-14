اختتام اجتماعات لجان البرلمان العربي.. وانطلاق الجلسة العامة السبت

اختتم البرلمان العربي أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، اليوم بالقاهرة، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى بدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل 16 أكتوبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. كما انتخبت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي رئيسًا لها وناقشت عددًا من البنود، تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة العامة.

من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عددًا من البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضًا التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

بنود ناقشتها لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي

بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عددًا من البنود منها، استعراض مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، ومنها إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، إلى جانب بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

إقرار أعمال الجلسة العامة

فيما استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.

وعقب الإنتهاء من اجتماعات اللجان، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.