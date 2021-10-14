تفاصيل اغتصاب «طفلة الطالبية» على يد ترزي حريمي استغل ضعف جسدها

على جانب بهو المنزل الذي شهد مأساة «نورا» الطفلة الصغيرة، كانت تلعب وتلهو مع أقرانها في نفس المكان والموعد كل يوم بمنطقة الطالبية، اعتادت الصغيرة السير ببراءة من أمام محل ترزي حريمي متواجد في نفس منطقتها، وبعينين مترقبتين، كان يراقبها العامل بالمحل أثناء ذهابها وعودتها من مدرستها، وقرر العزم على هتك عرضها والتعدي جنسيًا عليها بعد استدراجها للصعود معه إلى العقار الذي يسكن فيه.

هتك عرض طفلة على يد ترزي حريمي

لم تستطع الصغيرة التي لا تزال في الصف الرابع الابتدائي الدفاع عن نفسها، وتحولت لفريسة بين يدي المتهم الذي يدعى مصطفى طه الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، بسبب ضعف جسدها وصغر سنها.

صدمة الطفلة بعد هتك عرضها بالطالبية

حالة من الصدمة والفزع أصابت الطفلة الضحية «نورا»، بعد أن تحولت حياتها لكابوس، وتوقف بها الزمن، بعد هتك عرضها على يد الترزي الحريمي، وسرعان ما تم تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفريغ كاميرات المراقبة، التي عُرفت باسم التحرش بـ«طفلة الطالبية»، وكشف جريمة المتهم.

القبض على المتهم

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد الكشف عن هويته، وإثبات جريمته التي ارتكبها في حق الصغيرة. وأخطرت مباحث قسم شرطة الطالبية، النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، ومن ثمّ أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للكشف على الطفلة، وتم ثبوت جريمة التحرش وهتك عرض الطفلة.

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم

قررت النيابة العامة إحالة القضية لمحكمة الجنايات، وجاء الحكم اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بالدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم.

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وتحمل القضية رقم 12001 لسنة 2021 جنح بولاق الدكرور، التي عرفت إعلاميًا باسم التحرش بـ«طفلة الطالبية»، وأكد دفاع الطفلة في الجلسة الماضية أن هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال الصغيرة نورا جمال، وانعقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفى أبوسحني، وعضوية كل من المستشار وليد أبوالمعاطي عبدالخالق، بسام فاروق عنتر، وأمانة سر أيمن محمد عثمان محمد عوض محمد غنيم.