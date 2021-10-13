بدء محاكمة إمام مسجد بتهمة هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن 13 نوفمبر

حددت محكمة جنايات المنصورة جلسة 13 نوفمبر 2021 لمحاكمة إمام مسجد في الدقهلية أمام الدائرة الخامسة، بتهمة هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم في منزله الكائن بإحدى قرى مركز طلخا، ووجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة، ووضعت أسرتها ثقتها فيه إلا أنه خان الأمانة واعترف في تحقيقات النيابة العامة أنه سبق وأن قام بملامسة الطفلة وحاول تقبيلها، بحجة أنها ساعة شيطان.

إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «سليمان ف. س.»، 39 سنة، إمام وخطيب مسجد بمركز طلخا، وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية هتك المتهم عرض المجني عليها الطفلة «ج. ع.»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها بالقوة استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

اتهامات لإمام المسجد بهتك عرض الطفلة

واتهمته النيابة العامة بأنه أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، عقب استدراجها لمخدعه بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

وترجع الواقعة إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفلة المجني عليها لمأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم «سليمان ف. س.»، 39 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها 10 سنوات، حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة