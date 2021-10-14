السجن المشدد 7 سنوات للمتحرش بطفلة الطالبية

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفى سحني، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية على المتهم مصطفى طه.ت، 47 عامًا، يعمل ترزي حريمي، ومتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، استدرجها إلى مدخل أحد العقارات بمنطقة الطالبية وهتك عرضها.

وعُرفت القضية إعلاميًا بالتحرش بـ«طفلة الطالبية»، وحمل المحضر في القضية رقم 12001 لسنة 2021 جنح بولاق الدكرور.

دفاع الطفلة

وكانت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية استمعت لمرافعة دفاع الطفلة نورا جمال، ضحية التحرش على يد ترزي حريمي، وطالب الدفاع بالادعاء مدنيا بمبلغ مائة ألف وواحد مليون جنيه، ضد المتهم تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفى أبوسحني، وعضوية المستشارين وليد أبوالمعاطي عبدالخالق، بسام فاروق عنتر، وأمانة سر وأيمن محمد عثمان محمد عوض محمد غنيم.

تفاصيل الجريمة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الطفلة تدعى «نورا» في العقد الثاني من العمر، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، نحيفة البنية، وأن المتهم يدعى مصطفى طه، 47 عامًا، يعمل ترزي حريمي، بمحل في نطاق المنطقة، ويشاهد الطفلة مرارا أثناء لهوها بالشارع، وعقد العزم على الصعود معها إلى العقار الخاص بها، لهتك عرضها والتعدي عليها.