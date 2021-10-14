انطلاق حفل افتتاح بطولة العالم للرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

انطلق منذ قليل بقيادة الموسيقار عمر خيرت، حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وفلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية الخرطوش، وجوان فرانسوا رئيس الاتحاد الدولى للرماية الأطباق المروحية، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ومسؤلو شركتي سينرجي وتذكرتي، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي (مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الإمارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا).

عمر خيرت لإحياء الحفل.. اختيار اللجنة المنظمة العليا

ووقع اختيار اللجنة المنظمة العليا على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني، التي لطالما نالت إعجاب جمهوره.

ويشهد حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، العديد من المفاجآت القوية، خصوصًا أن العالم كله ينتظر أول حفل لمونديال الرماية، الذي يقام أول مرة على ميادين الرماية بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر، أن يشهد حفل الافتتاح فقرات فنية واستعراضية، تقدمها إحدى الفرق الاستعراضية، وكذلك فقرة غنائية يقدمها المطرب الشاب أحمد جمال، ويشارك أيضًا في الحفل الفنان أمير كراره.

لأول مرة حضور رؤساء الاتحادين الدوليين للرماية

ويشهد الحفل لأول مرة في تاريخ مصر، حضور رؤساء الاتحادين الدوليين للرماية فلادمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية خرطوش، و جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للاطباق المروحية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي 15 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة.