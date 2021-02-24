نجحت في بطولة اليد وتطبق بكأس العالم للرماية.. ما هي الفقاعة الطبية؟

خطة طبية أمنية محكمة وضعتها مصر للخروج بطولة العالم للرماية التي تنظمها بأفضل صورة، وحفاظا على المنتخبات المشاركة أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن اتخاذ الوزارة إجراءات من شأنها تفعيل نظام «الفقاعة الطبية» في بطولة كأس العالم للرماية.

وأضافت وزيرة الصحة أنه جرى توجيه فريق من اللجنة الطبية بوزارة الصحة للمرور على مختلف أماكن فعاليات البطولة، بالاشتراك مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي من شأنها تفعيل نظام الفقاعة الطبية.

محمد عز العرب: الفقاعة الطبية هي الوسيلة الأنسب لتنظيم أي فعالية رياضية

الفقاعة الطبية هي الوسيلة الأنسب لتنظيم أي فعالية رياضية في أزمة كورونا، وفقا لقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، موضحا أنه عبارة عن اقتصار حركة جميع المشاركين من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة، وملاعب التدريب، وملاعب المباراة والأماكن المحدد زيارتها فقط دون الخروج عن البرنامج المحدد.

استشاري الأمراض المعدية: اللاعبون والمتعاملون معهم لن يختلطوا بالآخرين

فضلا عن أن جميع المتعاملين معهم لن يغادروا أماكنهم المحددة إلا بعد انتهاء البطولة، حسبما أوضح عز العرب لـ«الوطن»، أن اللاعبين والمسؤولين سيخصعون لاختبارات دورية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى استخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم للملعبين، ومواقع التدريب، ومرافق الإعلام، وتخصيص أطقم طبية في الملاعب والفنادق طوال فترة البطولة.

هذا النظام يساهم في الحد من اختلاط المنتخبات المشاركة مع أي شخص خارج المنظومة، لذلك يسهم في الحد من انتقال الإصابة لأي من المشاركين، لأن حركة أي شخص تكون محسوبة ومخطط لها سابقا، وهو ما اتبعته مصر في بطولة العالم لليد، التي خرجت بتنظيم مبهر، حسب أكد استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.