بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي أمام الكيلو 70 بنطاق مركز وادي النطرون، نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز وادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم.

الانتقال إلى مكان الحادث وتحديد هوية المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من مصطفى حماده محمد علي، 15 سنة، مقيم بالمنوفية، وإبراهيم عبد الفضيل عمارة، 73 سنة، وحمادة محمد أبو زيد، 39 سنة، وعبدالله محمد الصباغ، 46 سنة، مقيم بالمنوفية، وكريمة فتحى عبد الخالق فرج، 39 سنة مقيم بالمنوفية، ونادي محمد شاهين، 62 سنة، وهاني عبد الله عبد الحميد، 44 سنة، مقيم بالمنوفية، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

وتجري الفرق الطبية الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في تصادم دراجة بتروسيكل

في سياق آخر، لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية مع تروسيكل بمركز حوش عيسى، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتبين وفاة أحمد طارق عبد الموجود، 24 سنة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.