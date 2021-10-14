توسعة ورصف طرق بتكلفة 86 مليون جنيه في البحيرة

أعلن المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق بالبحيرة، أن شهر سبتمبر الماضي شهد توسعة ورصف 10 طرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بتكلفة 86 مليون و380 ألف جنيه، عبارة عن استكمال توسعة ورصف طريق جسر ترعة «فرهاش»، بالدلنجات بطول 4.5 كم بقيمة 8.85 مليون جنيه.

استكمال رصف الطرق

كما تم استكمال رصف طريق «الحدين - العزيمة»، الواصل بين مركزي كوم حمادة وبدر، بطول 3.6 كم بتكلفة 11مليون جنيه، واستكمال رصف طريق «جزيرة نكلا العنب - كفر عنوانه»، بإيتاي البارود بطول 4 كم بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ورصف طريق «إيتاي البارود - امليط»، بطول 3 كم بتكلفة 3.82 مليون جنيه.

رصف طرق شبراخيت

وتضمنت الأعمال استكمال رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بالرحمانية بطول 3.5 كم وتكلفة 5.95 مليون جنيه، ورصف طريق سندرينا بالمحمودية بطول 2 كم بتكلفة 2.55مليون جنيه، وطريق «شبراخيت - ايتاي البارود»، بشبراخيت بطول 4 كم بتكلفة 10ملايين جنيه، وتوسعة من أسفل نفق مياح الطريق الدولي حتى طريق إدكو بمركز ومدينة إدكو بتكلفة 29 مليون جنيه، ورصف طريق «النشر - الجدية»، برشيد بطول ٢كم بتكلفة 8.5 مليون جنيه

تنسيق عمليات الرصف

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتم بصفة مستمرة متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للانتهاء منها وفقا للمواعيد والخطط المحددة.